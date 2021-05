Die Gemeindeverwaltung plant eine im Konzept leicht veränderte Neuauflage ihres seit Jahren ausgebuchten „Hochzeitswäldchens“, für das Bürger zu Hochzeiten, Geburtstagen oder Jubiläen Baumgutscheine kaufen konnten. Doch die Suche nach geeigneten Flächen ist noch nicht beendet.

Für die Pflanzaktionen im „Hochzeitswäldchen“ konnten Haßlocher Bürger jahrelang Baumgutscheine im Standesamt erwerben, die sich als Geschenkidee zu Geburtstagen, Taufen oder Ehejubiläen eigneten: Dafür wurde je eine Pflanztafel aufgestellt, auf der die „Baumbesitzer“ vermerkt waren.

Genau genommen, gibt es bisher sogar schon zwei „Hochzeitswäldchen“, sagt Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann: Das erste entstand zwischen 2002 und 2006 nahe der Westrandstraße am Alten Neustadter Weg. Auf einer Fläche von rund 5000 Quadratmetern wurden in vier Aktionen 58 Bäume gepflanzt. Da der Bereich von landwirtschaftlich genutzten Flächen umgeben war, sei eine Erweiterung nicht möglich und das erste „Hochzeitswäldchen“ mit 58 Bäumen vollständig gewesen.

Zwei Wäldchen „gefüllt“

Im Jahr 2007 habe man sich für die Schaffung eines weiteren Wäldchens im Bereich Füllerweg in der Gemarkung „Im Sang“ entschieden. Dort wurden zwischen 2008 und 2014 auf einer Fläche von 7400 Quadratmetern über 140 Bäume gepflanzt: „Bis letztlich auch diese Fläche an ihre Grenzen stieß und keine weiteren Bäume mehr aufnehmen konnte.“

Als damit auch das zweite „Hochzeitswäldchen“ vollständig bepflanzt war, fehlte es laut Gemeinde an weiteren geeigneten Flächen. Daher habe die Aktion damals nach rund 200 gepflanzten Bäumen und insgesamt neun Pflanzeinsätzen „ein vorläufiges Ende gefunden“.

Nur der Standort ist noch offen

Fast sieben Jahre später ist hingegen ein Wiederaufleben der Idee geplant. Das bisherige „Hochzeitswäldchen“-Konzept soll, so Pressesprecher Roßmann, im Hinblick auf den Klimawandel und den allgemeinen Flächenschutz in der Gemeinde überarbeitet werden. „Denkbar ist, zusammen mit dem Forstrevier für eine wiederaufzuforstende Fläche im Wald entsprechende Baumgutscheine anzubieten und gemeinsame Pflanzaktionen durchzuführen“, kündigt Umweltdezernent Joachim Blöhs (Grüne) an. Ob dabei der Name „Hochzeitswäldchen“ beibehalten werde, sei derzeit allerdings noch unklar: Schließlich hätten schon in den ersten beiden Wäldern nicht nur Hochzeitspaare einen Baum gepflanzt.

„Wir sind davon überzeugt, dass gerade in der heutigen Zeit eine solche Aktion erneut auf eine gute Resonanz stoßen wird“, erklärt Blöhs. Das habe sich unter anderem beim ersten Waldbegang Ende 2019 gezeigt, bei dem die Teilnehmer im Bereich „Streitert“ zur Aufforstung beigetragen und neue Bäume wie Roteichen, Wildkirschen, Esskastanien und Linden pflanzen durften. Auch Schulklassen und Vereine haben sich interessiert beteiligt.

Im neuen Wäldchen soll laut Umweltdezernat wieder auf eine Mischung verschiedener und klimaresistenter Laubbäume zurückgegriffen werden, die Trockenheit und Hitze robust entgegentreten. Roßmann: Wann das Projekt an den Start gehen könne, sei aufgrund der Standortfrage aber noch nicht abschließend geklärt.