Starkregenereignisse, also große Niederschlagsmengen in kurzer Zeit, haben in den vergangenen Jahren auch in Haßloch immer wieder zu überschwemmten Straßen oder vollgelaufenen Kellern geführt. Die Gemeinde arbeitet deshalb an einem besseren Hochwasserschutz.

Der letzte Starkregen liegt noch nicht lange zurück: Am 5. Juni vergangenen Jahres stand in einigen Straßen in Haßloch das Wasser zehn bis 15 Zentimeter hoch und drang unter