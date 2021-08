Die Hochwassergefahr für das Industriegebiet Süd könne sich durch die Rehbachverlegung sogar verschärfen, glaubt der Verein Bürgerengagement Haßloch.

Im Hochwasserfall werde das aus dem Westen kommende Wasser laut Planung der Behörden an der Obermühle wie mit einem Trichter in den Rehbach geleitet, schreibt der Verein Bürgerengagement in einer Pressemitteilung. Bis zur Teilung des Rehbachs am „Hubertushof“ müssten die unter Umständen sehr großen Wassermassen durch das Industriegebiet geführt werden. Werde nun der Durchfluss durch Treibgut gestört, das zum Beispiel an der Rehbachbrücke bei Real steckenbleibe, dann werde das Wasser den neuen Rehbacharm gar nicht erreichen, aber das Industriegebiet fluten. „Die damit verbundene Umweltkatastrophe und die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur kann sich jeder vorstellen“, schreibt der Verein.

Die Bürgerinitiative (BI) „Hochwasserschutz ja – Rehbachverlegung nein“ habe die Behörden frühzeitig, vor Jahren schon, auf diese Gefahr aufmerksam gemacht. Hinter vorgehaltener Hand laute die Lösung für den Katastrophenfall: Die K 14 nach Lachen-Speyerdorf wie 1978 aufreißen, damit das Wasser in den südlichen Wald laufen könne. Aber genau das sei der Vorschlag der BI für einen funktionierenden und kostengünstigen Hochwasserschutz: Schon ab dem Durchgang des Erbsengrabens beim Altenschemel solle das anflutende Wasser unter der K 14 in die Urerbsengraben-Senke geleitet werden, wie schon Anfang der 1980er-Jahre vorgesehen. Dort sei genug Platz, auch um sehr große Mengen Wasser aufzunehmen.

„Wir hoffen, dass sich Murphys Gesetz ,Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen!’ nicht erfüllt“, so der Verein Bürgerengagement. Wenn doch, werde sich bei Hochwasser das „Desaster der ganzen Fehlplanung beim Hochwasserschutz“ zeigen und viel Leid und Kosten verursachen.