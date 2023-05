Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Osten der Verbandsgemeinde Leiningerland wurde von den Starkregenereignissen im Juni schwer getroffen. Kritik gab es unter anderem am Regenrückhaltebecken in den Weiherwiesen in Großkarlbach. Der Schutzmechanismus habe versagt, hieß es damals. Warum das nicht stimmt, berichtet Verbandsbürgermeister Frank Rüttger (CDU) im Interview.

Das Regenrückhaltebecken in den Weiherwiesen war im Juni nicht ganz vollgelaufen, während Häuser in Großkarlbach unter Wasser standen. Wie kann das sein?