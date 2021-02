Die HLL will erreichen, dass der Erdaushub der Rehbach-Trasse nicht zur Deponiesanierung nach Lindenberg transportiert wird, sondern in Haßloch verbleibt. Der Boden könne für eine Erweiterung der Photovoltaikanlage am Sandbuckel verwendet werden.

Einen entsprechenden Antrag zur Behandlung im Gemeinderat hat die HLL gestellt. Umgehend sollten Gespräche sollten mit der Kreisverwaltung und den zuständigen Fachbereichen geführt werden. Ziel solle sein, den Erdaushub von 13.500 Kubikmetern zur Sanierung und Aufschüttung der Bauschuttdeponie am Sandbuckel – im Anschluss an die bestehende Photovoltaikanlage – zu verwenden.

Zur Begründung führt die HLL an, dass der Transport nach Lindenberg Kosten für über 800 Lkw-Fahrten mit einem 40-Tonner verursachen und damit die Umwelt sowie die Gemeindekasse stark belasten würde. Ein Verbleib in Haßloch minimiere diese Belastungen erheblich. Der wichtigste Aspekt, der für die eigene Nutzung des Waldbodens spreche, sei die Errichtung einer Photovoltaikanlage. Die bereits bestehende Anlage leiste einen bedeutenden Beitrag zur CO2-Reduzierung. Erfreulich für den Betreiber sei, dass die Anlage satte Gewinne einfahre. Deshalb sollten die Gemeindewerke eine Photovoltaikanlage installieren, zumal der Bund dies fördere. Haßloch würde einen weiteren Beitrag zur Reduzierung klimaschädlicher fossiler Brennstoffe leisten. Die HLL will außerdem wissen, ob der Kreis für das Gelände der Rehbachtrasse bezahlt habe und wer die Folgekosten trage.