Bereits 2009 habe die HLL in Absprache mit den Gemeindewerken eine Bemalungsaktion von Stromkästen begonnen und organisiert: Das schreibt HLL-Fraktionsvorsitzender Ralf Berger zum Vorschlag der CDU, in Regie der Gemeinde sollten Schulen, Kitas, Vereinen und Einrichtungen Kästen in iher Umgebung mit passenden Motiven verschönern.

Die CDU hatte eine Bemalungsaktion angeregt, um Schmierfinken so die Möglichkeit zu nehmen, Strom- und Verteilerkästen mit Graffiti und Parolen zu besprühen. Die HLL erinnert daran, dass bei der damaligen Aktion Schillerschule, Ernst-Reuter-Schule, Gottlieb-Wenz-Schule, Haupt- und Realschule, aber auch VHS und Musikschule mitgemacht hätten. Mehr als 30 Kästen seien bemalt worden. Das habe sie bisher vor Vandalen und Schmierfinken geschützt. Die HLL habe die Organisation von der Ansprache der Akteure und der Auswahl der Kästen und der Motive über die Beschaffung der benötigten Lacke bis zum Sponsoring übernommen. Die Gemeindeverwaltung sei zu keinem Zeitpunkt mit der Organisation dieser Aktion belastet worden. Die Gemeindewerke hätten die ausgewählten Kästen gereinigt und mit einem Grundierungsantrich vorbereitet. Es dürften nur noch wenige Kästen der Gemeindewerke übrig sein, die nicht bemalt worden seien, so Berger. Die übrigen hätten die Werke mit Plakatträgern versehen, in denen sie Werbung in eigener Sache machen.

Kästen der Telekom seien damals nicht mit aufgenommen worden, weil die Zuständigkeiten damals unklar gewesen seien. Später sei zu erfahren gewesen, dass die Kästen der Telekom mit einem Schutzanstrich versehen seien, die Lacke kaum haften lassen, jedoch die Reinigung erleichtern sollen. Außerdem seien nicht alle Kästen der Telekom wegen der darin verbauten elektrischen Anlagen für eine Bemalung geeignet. „Aber vielleicht hat ja die Gemeindeverwaltung nach dem Wunsch der CDU bessere Chancen bei der Telekom und Vodafone, falls bei der Verwaltung noch Kapazitäten dafür frei sind“, so Berger.