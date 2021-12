„Warum sollen wir beim Badepark jetzt wieder bei Null anfangen?“, fragt die HLL-Fraktion, die an der Hauptausschusssitzung am 9. Dezember nicht teilgenommen hatte. Die Zukunft des Badeparks war hier das einzige Thema.

In einem offenen Brief an Bürgermeister Meyer weist HLL-Fraktionsvorsitzender Ralf Berger auf die Empfehlung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hin, Präsenzsitzungen auf das notwendige Maß zu beschränken und Beschlüsse mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln oder im Umlaufverfahren zu fassen. Deshalb sei die HLL am Donnerstag nicht erschienen.

In der Bürgerbefragung 2020 hätten sich die Bürger erneut mehrheitlich für den Erhalt des Badeparks ausgesprochen. Alle Fraktionen hätten sich verpflichtet, diesem Bürgerwillen zu folgen. Bis heute seien längst überfällige Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen weder beschlossen noch in Angriff genommen worden. Architekt Bremer habe im Gemeinderat die Aufgaben sowie die Kosten transparent dargestellt.

2016 hätten sich die Bürger sowohl gegen die Varianten Plopsa als auch gegen ein Freibad ausgesprochen, 2020 gegen Abriss und gegen Neubau. Der mehrheitliche Wille bleibe der Erhalt des Badeparks. Seit vielen Jahren werde über mögliche Varianten diskutiert. 2021 sei man keinen Schritt weiter. Über zehn Jahre lang sei der Gemeinde und den Werken bewusst, dass dringende Reparaturen anstehen. Genauso lange sei auf Investitionen verzichtet worden. Der Verfall des Badeparks sei von Jahr zu Jahr fortgeschritten.

Die neue Vorlage des Hauptausschusses sei für alle Fraktionen wie aus heiterem Himmel gekommen, außer für die Koalition. Für die HLL sei das „Hinterzimmerpolitik“. In der kurzfristig angesetzten Sitzung hätten bereits von den Bürgern abgelehnte Vorschläge auf der Tagesordnung gestanden. Das habe nichts mit politischer Willensbildung zu tun. Besonders die „manipulativ ausgearbeitete Darstellung der Vorschläge und des Zahlenwerks“ gebe der HLL zu denken.