Die HLL hat beantragt, bei der Gemeindeverwaltung eine Stabsstelle „Bürgerbeteiligung“ einzurichten und für dieses Thema eine Leitlinie zu erarbeiten.

Kommunale Vorhaben sollten nach angemessener Erörterung gute Lösungen finden und möglichst breit akzeptiert werden, so die HLL. Projekte sollten vom Wissen und den Ideen der Bürger profitieren. Außerdem bestehe die Hoffnung, dass sich die Menschen über die Beschäftigung mit ihrer Gemeinde mit Haßloch identifizieren und sich für ihr Dorf engagieren, so die HLL. Ein „Beteiligungsrat“ solle eingerichtet werden, für den eine Geschäftsordnung formuliert werden solle. Die HLL will eine Verzahnung von informeller Öffentlichkeitsbeteiligung und formellem Planungs- und Genehmigungsprozess. Das setze voraus, dass die frühzeitig anzusetzende informelle Beteiligung in das gesamte Planungs- und Genehmigungsgeschehen integriert sei.

Vorhaben inhaltlich optimieren

Ziel sei es, Vorhaben inhaltlich zu optimieren, indem das lokal vorhandene Wissen und Vor-Ort-Kenntnisse einbezogen werden. Frühzeitig bedeute, mit der Beteiligung zu beginnen, sobald erste Informationen vorliegen, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Früh genug bedeute zugleich, einen Zeitpunkt zu wählen, der es zulasse, im Rahmen der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung über mögliche Alternativen zu verhandeln. Deren Ergebnisse sollten in die anschließenden formellen Planungs- und Genehmigungsverfahren nachvollziehbar einfließen. Als „erste Amtshandlung“ solle der Beteiligungsrat mit dem Bebauungsplan „Am Obermühlpfad“ befasst werden, danach mit dem neuen Flächennutzungsplan.