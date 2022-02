Zwei historische Themen werden in der ersten Ausgabe der „Haßlocher Heimatblätter“ dieses Jahres behandelt: die Anfänge der Polizei in Haßloch und die alte Post in der Bahnhofstraße.

Die frühesten Informationen zu Ordnungshütern in Haßloch gehen zurück bis in die Zeit um 1600. Es wird beschrieben, wie die Polizisten auch Dienst als Nachtwächter, Ausscheller von Bekanntmachungen oder Schützen taten und über die Ruhe und Ordnung im Dorf wachten.

Auch die Entwicklung der Polizei in neuerer Zeit ist Thema in den „Heimatblättern“. Dabei geht es um die Verlegung der Polizeistation in die ehemalige Landwirtschaftsschule jenseits der Bahnlinie, gegen die viele Bürger damals protestierten, und um die Höher- beziehungsweise Zurückstufung von der Wache zu Inspektion und umgekehrt. Heute ist aufgrund der gewachsenen Aufgaben der Dienststelle zu erwarten, dass die Polizeiinspektion Haßloch auf Dauer erhalten bleiben wird.

Der Artikel zu der ehemaligen Post in der Bahnhofstraße stellt vor allem handschriftliche Dokumente vor, die in die heutige Schrift übertragen worden sind. Auch werden Entwürfe zum Bau des Gebäudes gezeigt, die zum Glück erhalten geblieben sind.

Zusammengestellt haben auch diese Ausgabe Wolfgang Hubach, Günter Ohler und Ursula Müller.

Heimatblätter

Bestellungen sind möglich unter 06324 1291 und 06324 5648.