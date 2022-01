Ein „hübsches Städtchen“, vom Klima begünstigt, „gebettet in des Hartgebirges umfassenden Schoß“ und gelegen in einer Region, die „reichgesegnet mit den feuchten Gaben des freundlich winkenden Bacchus“ war – so umriss Christian Mehlis Lage und Erscheinungsbild Dürkheims in seinem 1877 erschienenen Handbuch „Fahrten durch die Pfalz“.

Dem Autor war die Landschaft bestens bekannt: Nachdem er Mitte der 1870er-Jahre von seinem vormaligen Dienstort Nürnberg nach Zweibrücken versetzt worden war, beschäftigte sich der 1850 im westpfälzischen Herschberg geborene Altphilologe und Historiker intensiv mit der Geschichte der Pfalz und veröffentlichte einige Bücher. In seinen „Fahrten durch die Pfalz“ sollte das Land selbst „seine Stimme erheben“ und „von seinen gebrochenen Burgen, seinen lieblichen Thälern, seinen dunklen Forsten, seinen leichtgegürteten Städten“ sprechen.

In Dürkheim näherte sich der Autor – zumindest in seiner Beschreibung – der Stadt von der Ebene aus, wo der Blick nicht nur auf „freundlich blinkende Häuserreihen“ fiel, die von einem gotischen Kirchturm überragt wurden, sondern insbesondere auf einen „gedehnten Holzbau, der die Salzquelle, die hier dem Boden entströmt, gradirt“. Nicht weit davon entfernt befand sich der Kurbrunnen, dessen lithiumhaltiges Wasser besonders wegen seiner Wirkung gegen Rheumatismus geschätzt wurde, wobei Mehlis empfahl, zusätzlich zum Wasser der heilsamen Quelle eine Flasche Michelsberger zu leeren, zumindest, „wenn’s der Herr Doktor nicht sieht“.

Besondere Kur, die nur hier möglich war

Von der Isenach aus durchschritt er den Kurgarten und gelangte auf den höchstgelegenen Punkt der Anlage: „Die ganze Westfront nimmt das Kurhaus ein, zur Rechten dampft mit mächtigem Qualme der Schlot des neu gebauten Badehauses“. Zwischen schattigen Anlagen registrierte er Kurgäste, die unter lebhaften Gesprächen Trauben verzehrten. Das tagsüber nach ärztlicher Verschreibung zu tun, in der reizvollen Umgebung der Stadt „fleissig spazieren“ zu gehen und diese Aktivitäten abends mit einem guten Wein abzurunden – das erschien Mehlis eine „ganz famose“, nur in Dürkheim mögliche Kur.

Darüber hinaus empfahl der Autor für den Nachmittag einen Besuch in der Sammlung des Altertumsvereins oder im Museum der „Pollichia“, wo es präparierte Löwen und Tiger zu bestaunen gab. Aber auch ein Gang in die Umgebung erschien lohnend, etwa „auf gebahntem Pfade“ ins „Seebacher Thälchen, wo die Klosterruine im romanischen Rundbau dich mahnt an des deutschen Styles gewaltige Meister“ oder zu den Ruinen von Kloster Limburg. Von dort war es dann auch nicht mehr weit zur Hardenburg, deren Trümmer im Tal „blinkten“.

Der Rebensaft muss ausgiebig probiert werden

Wer nach all diesen Aktivitäten Durst verspürte, dem empfahl Mehlis eine Weinprobe im kühlen Keller, wo man sich mit Muße mit den damaligen Jahrgängen auseinandersetzen sollte: „Probieren geht über studieren, und oft erschien mir die Probe, ob die Palme des 38er Feuer, des 72er Saft, oder des 65er Schmelz und des 62er Würze davon trage, des tiefsten Studiums würdig. Ja, es soll manchen Kurfremden in Dürkheim geben, der diese archäologische Traubenkur dem anderen modernen Safte vorzieht und zur Weinkur wallfartet – nach Dürkheim an der Hart!“.

Doch auch die schönste Weinprobe endet: „In der Dämmerung schwinden die Umrisse des edlen Brüderpaares, des Michel- und Spielberges, der Vigiliusberg winkt von der andern Seite des Thales ... und die Nebel vom ,Bruch’ ... ziehen heraus den Schleier zu werfen über das Bild der lieblichen Stadt an der Hart!“