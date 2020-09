Die Hinweisschilder für Touristen haben in Elmstein für Diskussion gesorgt. Sollen öffentliche und private Hinweisschilder einheitlich gestaltet werden um „ein schöneres Ortsbild zu erreichen“, wie der Verein für Tourismus anregt? Werner Gabler (SPD) begrüßt die Anregung, meldet aber Bedenken an, wenn es um Schilder im privaten Bereich gehe. Steffen Herter (SWG) plädiert für eine Erneuerung der Beschilderung, Annette Aull (CDU) ebenfalls. Aull weist außerdem darauf hin, dass es in der Gemeinde viele Hinweisschilder auf Lokale und Dinge gibt, die gar nicht mehr existieren. Der Rat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Antrag noch einmal detailliert zu formulieren und dann in der nächsten Sitzung darüber zu entscheiden.