Der Reichtum an Auto-Accessoires ist scheinbar unendlich. Aufkleber von besuchten Orten, mehr oder weniger witzige Sprüche, Fähnchen am Heck, Wimpel vom Lieblingsfußballverein. Es gibt auch Automarken, die mit einem Niedlichkeitsfaktor ausgestattet werden, indem man Wimpern an die Frontleuchten klebt. Manches ist auch der Mode unterworfen. Der Häkelbezug über der Klopapierrolle auf der Heckablage ist glücklicherweise dem allgemeinen Geschmackswandel zum Opfer gefallen.

Nun ist es nicht so, dass diese Attribute helfen sollen, das eigene Auto schneller aus der Masse zu entdecken. Dieser Verdacht liegt durchaus nahe, denn die Autofarben bewegen sich in der Mehrzahl zwischen schwarz, grau und weiß. Die Autoformen können in klein, groß, flach oder hoch unterteilt werden. Ansonsten besteht immense Ähnlichkeit.

Doch nein, die individualisierten Fahrzeuge geben Auskunft über den Eigentümer. Ist er witzig, hält er sich selbst für einen Kraftprotz, fühlt er sich einer Gruppe besonders verbunden? Doch was sagt der Hirsch auf der Anhängerkupplung aus, den unser Fotograf an einem Fahrzeug in Lambrecht entdeckt hat? Ist da etwa ein Jäger unterwegs, der die weniger interessierten Mitmenschen über seine Leidenschaft informieren möchte? Vielleicht soll der Hirschkopf mit seinem ausladenden Geweih aber auch einfach nur andere Parker auf Abstand halten. Ein Hingucker ist es allemal. Ob schön oder nicht, kann jeder selbst entscheiden.