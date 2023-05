Kennen sie das Gefühl? Wenn ein Tag, eine Begegnung, eine Situation so richtig schön war, dann kommen uns Worte und Vergleiche in den Sinn, die da lauten können: Das war einfach himmlisch! Oder: Ich habe mich gefühlt wie im Himmel oder auf Wolke 7! Diese besonderen Momente lösen in uns den Wunsch aus, die Zeit anzuhalten oder eine solche Erfahrung erneut zu machen.

Sich wie im Himmel fühlen. Ein gutes Gefühl – hier und jetzt. Dabei löst „Himmel“ sonst bei mir eher einen Gedanken an das Lebensende und das Danach aus. Christlich gesehen ist der Himmel schließlich das Ziel unserer Lebensreise. Der Ort für das Leben nach dem Tod. Da kommt mir dann aber ein Buchtitel in den Sinn, den sie sicher auch kennen: „Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überallhin“ und ich gestehe, als ich diesen Titel das erste Mal hörte, dachte ich bei mir: Ja, ich möchte durchaus irgendwann in den Himmel – aber vorher auch gerne überall hin… Christlich gesehen ist Himmel eine Verheißung. Eine Hoffnung, eine Sehnsucht, die ein Fest wie Christi Himmelfahrt, das wir diese Woche feiern, in uns wach hält. Wie Jesus Christus werden auch wir einst vom Tod auferstehen und in den Himmel erhoben um auf ewig bei Gott zu sein.

Himmel können wir schon im Alltag erleben

Ist Himmel also nur eine Verheißung? Eine Hoffnung auf ein besseres irgendwann einmal? Ich denke nicht. Machen wir doch, wie eingangs beschrieben, immer wieder mal die Erfahrung von himmlischen Momenten. Himmel kann und will also auch eine Erfahrung im Hier und Jetzt sein. In Jesus ist das Reich Gottes bereits auf Erden angebrochen. Den Himmel auf Erden zumindest anfanghaft zu verwirklichen, dazu sind wir aufgerufen. Himmel ist also mehr, als Vertröstung auf ein Danach. Himmel können wir schon heute, in unserem Alltag erleben.

Den Himmel erfahren kann ich zum Beispiel immer dann, wenn ich es schaffe, von meinen Sorgen Abstand zu nehmen. So zumindest vermittelt es uns Wilhelm Wilms in dem Liedtext: Weißt du wo der Himmel ist: „Weißt du wo der Himmel ist, außen oder innen. Eine Handbreit rechts und links, Du bist mitten drinnen. Weißt du wo der Himmel ist, nicht so tief verborgen. Einen Sprung aus dir heraus. Aus dem Haus der Sorgen. Weißt du wo der Himmel ist, nicht so hoch da oben. Sag doch ja zu dir und mir. Du bist aufgehoben.“ In diesem Sinne wünsche ich uns allen immer wieder den Mut und die Kraft, einen Sprung heraus zu wagen aus dem Haus unserer Sorgen und Nöte, um mit himmlischen Momenten und Erfahrungen unseren Alltag zu bereichern in dem Bewusstsein „Du bist aufgehoben“.