Zwar nicht mit einer Spielbank, aber doch mit einer Spill-Bank darf die Fremdenverkehrsgemeinde Elmstein in Zukunft werben. In Iggelbach, am über 400 Meter hoch gelegenen Aussichtspunkt „Zum Eckel“, steht eine Himmelsliege. Das Waldsofa, wie die geschwungene Ruhebank auch genannt wird, lädt zum beschaulichen Ausblick auf Iggelbach und den Pfälzerwald ein.

Die geschwungene Liege aus Kiefernholz ist das Abschiedsgeschenk des Druck- und Verlagshauses Meininger in Neustadt für einen geschätzten Mitarbeiter, der in Ruhestand gegangen ist. Rentner Lucien Spill hat sie in einer kleinen Feierstunde der Gemeinde Elmstein zur allgemeinen Nutzung überlassen.

Der Ur-Iggelbacher Lucien Spill, der sich seit vielen Jahren in fast allen örtlichen Vereinen und Organisationen des Walddorfs engagiert, war 18 Jahre lang im Verlagshaus in der Maximilianstraße beschäftigt. „Aus gesundheitlichen Gründen musste ich meinen erlernten Beruf als Bau- und Möbelschreiner aufgeben und bewarb mich damals auf eine Anzeige in der RHEINPFALZ bei Meininger“, erinnert sich Lucien Spill an den „Glücksgriff“, den er 2004 machte. Für Poststelle und Haustechnik war er im Verlagshaus ebenso zuständig wie für den Aufbau von Weinverkostungen, Veranstaltungen und Messen oder auch für die Versandlogistik. „Ich war täglich mit Herz und Seele an meinem Arbeitsplatz“, sagt der 65-Jährige. Immer fair und kollegial mit den rund 75 Mitarbeitern sei es zugegangen. Zu seinen Chefs, so Spill, hatte er ein fast familiäres Verhältnis. Nach insgesamt 49 Berufsjahren will sich der Iggelbacher jetzt vor allem in die Senioren-Aktiv-Gruppe des Landschaftspflegeverein Elmstein-Iggelbach ehrenamtllich einbringen.

Christoph Meininger bedauerte bei der Übergabe der schmucken Holzliege, Spill als Mitarbeiter zu verlieren: „Für das Verlagshaus war er ein Sechser im Lotto. Ein immer positiv eingestellter Mitarbeiter voller Leidenschaft, Engagement und Loyalität“.

Elmsteins Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk freute sich dagegen, dass Lucien Spill in Zukunft bei Aufgaben und Problemen seiner Heimatgemeinde helfend anpacken wird: „Nach getaner Arbeit darf er sich auf der Himmelsliege dann ausruhen“, sagte Verdaasdonk schmunzelnd.