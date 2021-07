Es bleibe zu hoffen, dass der Kaufvertrag mit dem US-Investor „noch rechtzeitig abgeschlossen wird“, kommentiert der Verein Bürgerengagement die Ankündigung der Gemeinde, das Hillwood-Gelände kaufen zu wollen.

Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass die Verhandlungen über den Ankauf des Hillwood-Geländes schon weit gediehen seien. Es gelte zwar noch einige Modalitäten zu klären, aber grundsätzlich seien sich die Gemeinde und Hillwood schon über den Kauf des 56.000 Quadratmeter großen Grundstücks im Industriegebiet Süd einig. In den vergangenen drei Jahren haben die Pläne von Hillwood, dort ein Logistikzentrum mit einer hohen Anzahl von Lkw-Bewegungen zu errichten, hohe Wellen in Haßloch geschlagen und für Bürgerproteste gegen ein Projekt in dieser Größenordnung gesorgt.

„Jetzt endlich, Meyer will das Hillwood-Gelände kaufen – sagt er“, schreibt der Verein Bürgerengagement in einer Stellungnahme zu der Ankündigung des Bürgermeisters. „Das hätte die Verwaltungsspitze schon machen können, als Hillwood mit seinem Vorhaben, ein Logistikzentrum mit einem Verkehrsaufkommen von über 700 Lkw Tag und Nacht bauen zu wollen, vorstellig wurde“, heißt es weiter. Oder als die Bürger dies auf den Dienstags-Demos Anfang 2019 gefordert hätten.

Jetzt werde es deutlich teurer für die Bürger, denn die Verhandlungsposition der Gemeinde sei „denkbar schlecht“. Die bereits einmal verlängerte Veränderungssperre laufe im März 2022 aus, gerichtsfeste Argumente für eine weitere Verlängerung lägen nicht vor. Der alte Bebauungsplan sei nicht rechtskräftig aufgehoben, so dass Hillwood das Logistikzentrum dann bauen könne, denn es sei ja immer noch Industriegebiet. Der neue Bebauungsplan („Am Obermühlpfad“) liege erst im „Vorentwurf für die frühzeitige Beteiligungsphase“ vor, der Gemeinderat gehe erstmal in die Sommerpause. „Die Verwaltung lässt sich Zeit, die Bürger zahlen die Zeche“, kritisiert der Verein Bürgerengagement.

Gegenüber der RHEINPFALZ hatte Bürgermeister Meyer am vergangenen Freitag erklärt, dass der neue Bebauungsplan „noch in diesem Jahr beschlossen“ werden soll.

Nach Ansicht des Vereins Bürgerengagement „bleibt der Politikstil“: Das Wesentliche werde hinter verschlossenen Türen verhandelt und entschieden. Der Gemeinderat werde nicht beteiligt, müsse „nur noch abnicken“ und werde „wie die Öffentlichkeit auch meist mit Halbwahrheiten abgespeist“.

Dazu hatte Meyer in der vergangenen Woche im RHEINPFALZ-Gespräch erklärt, dass das Thema „im September in den gemeindlichen Gremien beraten“ werde. Die Fraktionen sollen zuvor über die Sommerpause die Gelegenheit bekommen, die Einzelheiten des Kaufvertrags zu prüfen.