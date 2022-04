Am kommenden Sonntag feiern wir Palmsonntag. Mit diesem Tag beginnt die Karwoche oder die Heilige Woche, wie sie oft genannt wird. Die Silbe „kar“ stammt vom althochdeutschen „kara“ und heißt so viel wie Klage, Kummer oder Trauer. Die Karwoche ist geprägt vom Brauchtum und religiösen Riten.

Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem folgen das Abendmahl mit den Jüngern am Gründonnerstag, das Leiden und Sterben des Herrn am Karfreitag und schließlich das Wunder der Auferstehung am Ostermorgen. Am Palmsonntag wird nach alter Tradition im Gottesdienst die Passion vorgetragen. In diesem Jahr hat bedingt durch den Ukraine-Krieg das Passionsgeschehen eine eigene Färbung. Zahlreiche Machthaber auf dieser Welt beklagen zwar lautstark die Verletzung der Menschenrechte, berauben jedoch im eigenen Machtbereich dessen ungeachtet weiterhin Missliebige und Unbequeme der Freiheit und der Menschenwürde, ja, wenn es darauf ankommt sogar des Lebens. War das wohl schon immer so?

Franziskus stellt sich an die Seite der gemarterten Bevölkerung

Im Jerusalem des Pontius Pilatus gab es immerhin die löbliche Einrichtung der Osteramnestie. Zumindest ein Gefangener pro Jahr sollte freigelassen werden, zur Erinnerung an die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei und es spricht für den diplomatischen Prokurator, dass er diese Vergünstigung, dem „Unschuldigsten“ seiner vier Häftlinge zukommen lassen wollte: einem gewissen Barrabas. Mit ihm inhaftiert waren zwei namentlich nicht bekannten Gewaltverbrechern sowie Jesus von Nazareth. Soweit aus dem Passionsgeschehen.

Wir erleben in diesen Tagen das „Passionsgeschehen“ der Menschen aus und in der Ukraine. Zahlreiche Todesopfer auf beiden Seiten, Verwundete, auseinandergerissene Familien und sinnlose Zerstörung bestimmen dort das Tagesgeschehen. Dazu kommen Millionen von Menschen, die vor den Angriffen in benachbarte Länder fliehen, auch zu uns nach Deutschland, in die Pfalz, in unsere Heimat. Auch Papst Franziskus hat eindeutig dazu Stellung bezogen. Nach dem Angelus am 6. März ging er auf die erschütternden Ereignisse in der Ukraine ein. Franziskus stellt sich an die Seite der gemarterten Bevölkerung und dankte auch den Journalisten und allen, die sich um die Menschen kümmern; ein trostvolles Zeugnis aus der Kraft des Evangeliums.

Bemerkenswert und tief beeindruckend ist für mich die Hilfsbereitschaft der Menschen auf allen Ebenen. Private und öffentliche Hilfsaktionen versuchen die größte Not zu lindern. Wohnraum wird zur Verfügung gestellt und das Engagement der öffentlichen Verwaltungen ist enorm, Lichtblicke für die Menschen in tiefster Not. Die Worte von Friedrich Schiller aus der „Ode an die Freude“ kommen mir dabei spontan in den Sinn: „Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“