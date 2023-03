Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis um 11 Uhr am Donnerstag war die Feuerwehr beim Gebäudebrand, der am Mittwochnachmittag in Iggelbach ausgebrochen war, im Einsatz. Trotz der massiven Löscharbeiten ist das Haus komplett ausgebrannt. Für die Bewohner, die Hab und Gut verloren haben, gibt es bereits Hilfe.

Um 14.52 Uhr am Mittwochnachmittag war der Alarm ausgelöst worden: