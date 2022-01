Ein Hilferuf an die Polizei endet am Freitagabend für eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Lambrecht mit dem Verlust des Führerscheins. Die Frau meldete sich gegen 21.30 Uhr und sagte, sie sei in der Hauptstraße in Lindenberg und befinde sich in einer hilflosen Lage. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Frau zuvor mit ihrem Fahrzeug unterwegs war. Da an diesem frische Unfallspuren festgestellt wurden, und diese mit einem Schaden übereinstimmten, der wenige Meter von dem Abstellort des Fahrzeuges entdeckt wurde, ergab sich laut Polizei der Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Hinzu kam, dass bei der Frau starker Atemalkoholgeruch feststellbar war. Ein Test ergab einen Wert von 1,29 Promille, weshalb der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt wurde.