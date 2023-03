Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 1. FC 08 Haßloch hat einen Hilferuf an die Gemeinde geschickt. Der Anlass: Die Flutlichtanlage musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden und kann frühestens 2021 ersetzt werden. Probleme bei den Trainingsmöglichkeiten im Herbst und Winter sind die Folge.

In sechsstündiger Arbeit und mit schwerem Gerät hat ein fünfköpfiges ehrenamtliches Helferteam des 1. FC 08 am vergangenen Freitag seine in die Jahre gekommene Flutlichtanlage