Elke Weller unterstützt und berät Senioren in der Verbandsgemeinde Lambrecht. Als „Gemeindeschwester Plus“ kümmert sie sich um soziale Belange ihrer Klienten, hört zu und vermittelt bei Bedarf.

„Ich hatte in meinem Beruf immer wieder mit alten Menschen zu tun, das ist spannend und macht mir Freude“, erzählt Elke Weller in ihrem Büro in der Lambrechter Marktstraße.