Während sich ihre ukrainischen Verwandten einen Weg aus der umkämpften Stadt Sumy zur polnischen Grenze bahnen, beladen Lena und Eberhard Küssner am Samstag mit vielen Dürkheimer Helfern einen Lastwagen mit Hilfsgütern für die Zurückgebliebenen.

Es muss ein Wechselbad der Gefühle gewesen sein. Einerseits die Freude über so viel Hilfsbereitschaft angesichts von immerhin 25 Kubikmetern hochwertiger Spenden und andererseits der bange Blick aufs Handy: Werden Lena Küssners Mutter sowie ihre Schwägerin mit zwei Töchtern die Flucht aus Sumy im hart umkämpften Nordosten der Ukraine schaffen?

Eine erste Flucht haben die Frauen abbrechen müssen, weil ein russischer Konvoi ihre Fahrt mit einem von Lenas Bruder gesteuerten Auto verhinderte. Nach einer weiteren Nacht mit Bombenangriffen ein zweiter Versuch: Über Schleichwege nach Süden und Westen gelingt es schließlich, innerhalb von zwölf Stunden die polnische Grenze westlich von Lwiw zu erreichen. Diesmal wurden sie nur von einem Blockposten der ukrainischen Soldaten angehalten: „Die haben den Kindern Äpfel geschenkt“, erzählt Eberhard Küssner, der wie sein Bruder Martin eine Ukrainerin geheiratet hat. Wie zwei Mitglieder aus Mila Küssners Verwandtschaft nahmen die Frauen aus Sumy dann den Zug von Warschau nach Berlin und von dort weiter nach Mannheim.

Erleichterung in der Nacht zum Sonntag: Alle vier Familienmitglieder sind nach fünftägiger Odyssee quer durch die Ukraine gut, aber vollkommen ausgelaugt angekommen. Für alle gibt es in Bad Dürkheim bereits privat organisierte Unterkünfte. In der Ukraine zurückbleiben mussten jedoch der Vater, Bruder und Cousin.

Viele Dürkheimer unterstützen Spendenaktion

Auf eigene Faust hatten Lena und Eberhard Küssner bereits vor einer Woche einen Aufruf für eine Spendenaktion für Sumy gestartet, dem viele Dürkheimer gefolgt sind: Campingkocher, Stirnlampen, Powerbanks, Hygieneartikel, Gaskartuschen und von der Lebenshilfe gespendete Essensvorräte kamen zusammen. Geldspenden wurden auch zur Finanzierung der Benzinkosten eingesetzt. „Die Sachen haben einen Wert von mehreren tausend Euro“, ist Eberhard Küssner sehr dankbar angesichts der großen Resonanz.

Mit den Spenden soll der Bevölkerung von Sumy geholfen werden, die ohne Energie- und Lebensmittelversorgung auskommen muss. Dafür hat Lena Küssners Cousin eine Spedition organisiert, die am Samstag mit einem Laster auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz Halt machte. Aus Küssners Garage in der Sonnenwendstraße wurden im Pendelverkehr die Waren zum Lkw transportiert. Weiter ging es dann nach Prag, wo weiteres Material aufgeladen werden sollte. An der ukrainischen Grenze in der Slowakei soll der Laster an den Cousin übergeben werden, der ihn weiter bis Sumy fahren will.