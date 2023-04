Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die vierjährige Flora von der Elfenbeinküste hat in ihrem kurzen Leben schon Tragisches erlitten: Erst wurde sie am Straßenrand ausgesetzt, dann drohte sie zu erblinden. Aber dank der Hilfe von Wilhelm Rieger aus Haßloch geht es ihr besser.

Als Kleinkind wird Flora von ihren Eltern alleingelassen und anschließend in einem privaten Waisenhaus in Grand-Bassam, einer Hafenstadt an der Elfenbeinküste, aufgenommen. Kurze Zeit