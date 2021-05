Die Erneuerung von Straßen und Verkehrsberuhigung stehen auf der Agenda der Gemeinde Herxheim am Berg für das Jahr 2021. Bürgermeister Georg Welker (IG Herxheim) geht davon aus, dass die Ostvariante der neuen B 271 keine Chance hat. Erinnert werden soll an das ehemalige jüdische Leben.

„Dringend sind sicher die Verkehrsthemen“, sagt Georg Welker, Bürgermeister von Herxheim am Berg, beim Ausblick auf das Jahr 2021. Er verweist vor allem auf die Straße nach Weisenheim am Berg. „Ich glaube, die L 522 ist mit Abstand die schlechteste Straße im Umkreis. Eigentlich sollte da schon lange etwas passieren“, sagt der Ortschef.

Die Herxheimer wollen auch weiter auf eine Verkehrsberuhigung in der Gemeinde hinarbeiten. Dabei steht der Bereich der L 522 am Ortsausgang im Fokus. Durch Messungen mit einem Gerät, das die Gemeinde angeschafft hat, wurde festgestellt, dass in diesem Abschnitt auf der Hauptstraße von Freinsheim kommend ziemlich „gerast“ werde. Dort hätten die Kommunalpolitiker gern einen Tempo-30-Abschnitt.

Eine Pizzeria hat wegen des Lockdowns schon geschlossen

„Und dann stehen noch Straßenbaumaßnahmen im Dackenheimer Weg an, der ausgebaut werden soll und bei dem die Planungen demnächst vorgestellt werden“, so Welker. Auf einem Plan für die Zukunft stehe die Raiffeisenstraße.

Was dem Bürgermeister derzeit Sorgen macht, ist die Situation der Gastronomie im Ort. „Wegen des Lockdowns hat eine Pizzeria endgültig geschlossen. Ich hoffe, dass andere Betriebe nicht auch noch aufhören müssen“, sagt Welker, der betont: „Die Gastronomie ist wichtig für unsere Gemeinde.“

Zusammenarbeit mit Weisenheim am Berg?

Der Bürgermeister will das ehemalige jüdische Leben im Dorf in Zukunft herausstellen und in der Öffentlichkeit bekannt machen. „Wir haben ja hier eine Mikwe im Ort“, sagt Welker, der gerne einen „Arbeitskreis jüdisches Leben an der oberen Weinstraße“ gründen würde. „In Weisenheim am Berg ist eine ehemalige Synagoge, vielleicht gibt es die Chance, etwas gemeinsam zu machen.“

Die neue B 271 hat für den Bürgermeister derzeit keine hohe Priorität. „Es wurde mehrmals bestätigt, dass eine Westumgehung kommen soll. Die Ostvariante, die einige gerne hätten, wird es nicht geben“, sagt Welker. Er freut sich, dass die Planungen einen geotouristischen Wanderweg durch das Naturschutzgebiet Felsenberg-Berntal anzulegen, so weit seien, dass man 2021 einen großen Schritt nach vorne machen könne. Der Weg soll touristische Punkte wie das Karrenfeld, den Dettenbrunnen und die Felsriffkante miteinander verbinden.

In Sachen kaputter Heizung im Dorfgemeinschaftshaus gibt es eine positive Nachricht. Bei der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Dorferneuerung, Natur und Umwelt am Montag, 8. Februar, wird über ein neues Wärmesystem gesprochen. Eine Erneuerung der vorhandenen Heizung würde Kosten in Höhe von 12.000 bis 14.000 Euro verursachen. Laut Verbandsgemeindeverwaltung würde der Austausch des alten Kessels gegen eine wandhängende Therme die Kosten auf 8500 Euro reduzieren.

Die Serie

Was bringt das Jahr 2021 in Bad Dürkheim und seinen Stadtteilen, in den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim und ihren Kommunen? Wir haben die politisch Verantwortlichen nach den Projekten und Perspektiven für die kommenden Monate gefragt.