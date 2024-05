Von Andreas Funke

„Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!“ – eine Bitte, zugleich Klage und Zorn, angesichts von so viel Hirnlosigkeit und Hohlheit im öffentlichen Raum. Der Sonntag vor Pfingsten (Ex+audi) ist der Sonntag vom Warten auf den Geist: Jesus ist seit der Himmelfahrt nicht mehr leibhaft anwesend und der Heilige Geist noch nicht angekommen – dieser Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten symbolisiert die gedrückte Kirche, die geist-lose Kirche.

Und so erlebe ich es zur Zeit vielfach: Völlig verunsicherte Kirchenmenschen, die Peilung und Orientierung verloren haben und hilflos das machen, was Wolfgang Huber „Selbstbanalisierung der Kirche“ genannt hat, eine Kirche ohne Geist und ohne Kraft, beliebig und profillos. Die banale geistlose Kirche, ihre erste Reaktion muss der Schmerz des Vermissens sein und dann die Bitte: „Herr, regne Geist vom Himmel.“

Ja, Geist vom Himmel – Warten auf Pfingsten: Funkenflug und Begeisterung, Schwung, Vision, Völkerverständigung – alles das vermisse ich auch in unserer Gesellschaft. Statt Völkerverständigung erlebe ich Rassismus, statt Vision Egoismus, statt Schwung Abkapselung, statt Begeisterung Verrohung – wie vor Kurzem in Dresden beim Angriff auf den SPD-Kandidaten für die Europawahl, Matthias Ecke. Ein Rechtsruck spaltet unsere Gesellschaft, mittlerweile werden unsere Verfassung und Demokratie offen in Frage gestellt, ja in Verruf gebracht. Eine Geistlosigkeit beginnt zu grassieren in unserem Land, eine bedrohliche und menschenverachtende Geistlosigkeit. Denn Hassparolen sind nicht Geist und nicht Kommunikation – allerdings ist auch Gesinnungsdiktatur nicht Geist.

Der Geist Gottes könnte helfen

Das wäre der erste Schritt zu einer Heilung: die lebendige Quelle von Kommunikation zu vermissen – und genau das ist der Geist Gottes, der Geist der Völkerverständigung. Denn Gott selber ist Kommunikation in „Vater“, „Sohn“ und „Geist“. Und das ist meine Vision für unsere Kirche und unsere Gesellschaft: Sehnsucht zu empfinden nach geistvoll sprudelnder Kommunikation. Gott, ströme Geist! Ströme Geist aus deinem Herzen in unsere Dürre!