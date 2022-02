Alle Fasnachtsveranstaltungen fallen zwar pandemiebedingt aus, doch auf das traditionelle Heringsessen muss man deswegen nicht verzichten. Dies Lösung heißt „Fish2go“.

„Fish2go“ heißt die Alternative zum gemeinsamen Heringsessen beim SV Weisenheim am Sand an Aschermittwoch, 2. März. Der Gesangverein „Liedertafel“ hat den Hering bereits einen Tag früher zum Abholen portioniert. Bei beiden Vereinen gibt es das Fischessen nur nach Vorbestellung.

„To go“ sei die planbarere Variante, sagt die zweite Vorsitzende des ASV, Iris Lischewski-Koch. Außerdem gehöre das Matjes-Essen in der ASV-Halle zum Fasnachtsende. „Es findet nirgends etwas statt, die Gruppen, die vorher zum Fischessen kamen, beerdigen keine Fasnacht“, erklärt sie.

Frischer Matjes aus Emden

Darum gibt es den Matjes wieder zum Abholen. Er kommt aus dem hohen Norden, genauer gesagt aus Emden. Die Verbindung kommt von einem Vorstandsmitglied, das den Fischhändler seit Längerem kennt. „Er schickt uns den Fisch in speziellen Kühlboxen“, erzählt Lischewski-Koch. Der Fisch sei binnen eines Tages in Weisenheim, „da werden keine Kühlketten unterbrochen“, betont sie. „Und es ist einfach der Beste für uns, deswegen bestellen wir immer wieder da.“ Das habe auch die gute Resonanz auf die erste „To go“-Aktion im vergangenen Jahr bestätigt.

Bestellt werden muss bis 20. Februar bei Lischewski-Koch. Die Abholung an Aschermittwoch ist von 16 bis 19 Uhr möglich und läuft wieder wie im „Drive in“: An der Ecke Ritter-von-Geißler-Straße/Im Diehl öffnet der ASV sein Tor. „Man kann mit dem Auto um die Kurve fahren, der Fisch wird in den Kofferraum geladen und vorne wird kassiert“, erklärt Lischewski-Koch. Eine Portion kostet 9,50 Euro. Zum Matjes gibt es Pellkartoffeln, Zwiebeln und die hausgemachte weiße Soße, die extra verpackt wird, damit jeder seine Matjes genauso so soßig essen kann, wie er möchte. Im kommenden Jahr hoffen Lischewski-Koch und der ASV wieder auf ein Matjes-Essen in der Halle. „Wobei wir überlegen, das ,To go’-Angebot beizubehalten“, wie sie verrät.

Heringe an Fasnachtsdienstag

Auch der Gesangverein „Liedertafel“ Weisenheim am Sand will trotz fehlender Fasnachtsveranstaltungen nicht auf das traditionelle Heringsessen verzichten. Darum gibt es auch bei den Sängern nach Hausfrauen-Art eingelegte „Liedertafel-Heringe“ mit Pellkartoffeln zum Abholen – und zwar am Dienstag, 1. März, von 11 bis 13 Uhr im Sängerheim, Ostring 37a. Bestellt werden kann bis 18. Februar. Bei Abholung muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden.

In beiden Fällen sorgen die Vereine für eine auslaufsichere Verpackung. Eigene Behälter mitzubringen ist nicht möglich.

ASV Weisenheim am Sand: Bestellung bis 20. Februar bei Iris Lischewski-Koch unter der Telefonnummer 06353 2184 (auch per Anrufbeantworter) oder per E-Mail an lischewski@asv-weisenheim.de.