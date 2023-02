Fragen und Antworten: Der Plan steht schon seit über drei Jahren: Der Sand, der sich im Helmbachweiher angesammelt hat, soll entfernt werden. Das Projekt hat sich erheblich verzögert, doch jetzt kann es weitergehen. Und wie sieht’s beim Möllbachweiher aus?

Was ist das Problem beim Helmbachweiher?

Der Sand, der sich am Grund des Helmbachweihers ansammelt, wurde früher ausgebaggert und in den Wald gebracht. Seit einigen Jahren ist das verboten. Denn in dem Sand sind in der Natur vorkommende Stoffe wie Nickel und Kadmium, die nicht mehr im Wald ausgebracht werden dürfen. Eine Deponierung der Ablagerungen wäre sehr teuer. Letztmals ist der Sand 2004 aus dem Weiher herausgeholt worden. Seither lagert der Sand sich ab, wodurch die Tiefe des Weihers abnimmt. Der Helmbachweiher ist vor rund 50 Jahren durch die Aufstauung des Kohlbachs entstanden.

Und wie sieht es beim Möllbachweiher aus?

Der Möllbachweiher ist noch stärker versandet. Teile des Gewässers sind mit Schilf zugewachsen, nur noch ein Drittel ist offen. Der Weiher wird inzwischen als Biotop eingestuft. Es gibt außerdem ein zweites Problem: Wegen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist dort eine Fischtreppe gefordert.

Was gibt es Neues?

Für den Helmbachweiher hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd der Kreisverwaltung Bad Dürkheim im November eine wasserrechtliche Genehmigung zur Entfernung des Sands (Entsedimentierung) erteilt. Es handele sich dabei um ein Pilotprojekt. Vor der Umsetzung seien noch planerische Nebenbestimmungen und Auflagen zu erfüllen, so die Behörde. So wird ein „begleitendes Monitoring“ gefordert, zum Nachweis der Unschädlichkeit der Maßnahme für das Gewässer. Die Kreisverwaltung hat nun das Ziel, im Herbst mit den Arbeiten anzufangen. „Es wird jetzt Zeit“, sagt Büroleiterin Elke Thomas mit Blick auf die lange Vorlaufzeit. Der Förderantrag müsse aktualisiert, die Arbeiten dann ausgeschrieben werden. Die Auflagen seien bekannt gewesen, die Universität Landau stehe dafür zur Verfügung. Sie hoffe, eine Firma für die Arbeiten zu finden.

Wie sieht die Lösung für den Helmbachweiher aus?

Vorgesehen ist, den abgelagerten Sand über eine Zeitdauer von fünf Jahren in den Kohlbach zu leiten. Das Verfahren ist bereits vor dreieinhalb Jahren im Kreistag vorgestellt worden. Zunächst ist man allerdings davon ausgegangen, dass der Sand in einer drei bis fünf Monate dauernden Großaktion entfernt werden könne und in der Folge nur noch der Sand, der sich neu ansammelt, in den Bach geleitet werden muss. Das funktioniert so aber nicht, die Zeitdauer muss wesentlich länger sein.

Und wie soll es am Möllbachweiher weitergehen?

Hier ist noch keine Entscheidung getroffen. Laut Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk hängt das weitere Vorgehen entscheidend davon ab, ob die Gemeinde in irgendeiner Weise in das Gewässer eingreifen darf oder nicht. Wenn dies nicht der Fall sei, und der Weiher einfach weiter versande, sei es wenig sinnvoll, sich Gedanken über eine attraktive Gestaltung des Geländes zu machen. Überlegt worden ist beispielsweise, eine naturnahe „Raue Rampe“ zu bauen, statt der genehmigten technischen Fischtreppe. Dazu ist im Februar 2022 eine Machbarkeitsstudie vorgestellt worden. Dabei müsste der Weiher größtenteils „zurückgebaut“, also verfüllt werden, wie die Kreisverwaltung auf Anfrage erklärt. Arten- und naturschutzrechtliche Belange seien bei der Studie allerdings außen vor gelassen worden. Für ein solches Projekt sei ein Genehmigungsverfahren nötig, außerdem müsse die Umweltverträglichkeit geprüft werden. Dazu sei bisher kein Antrag gestellt worden. Beachtet werden müsse, dass im Falle Möllbachweiher ein Biotop entstanden sei, das dem Bundesnaturschutzgesetz unterliege.

Was sagt der Ortsbürgermeister zu den Projekten?

Die Nachricht über die Erlaubnis der Arbeiten am Helmbachweiher erhielt der Ortsbürgermeister von der RHEINPFALZ. Natürlich freue er sich sehr darüber, wenn das gemacht werden könne. Zumal es zwischenzeitlich so ausgesehen habe, als gebe es keine Genehmigung dafür. Was den Möllbachweiher angeht, so betont er: Die bisher genehmigte Lösung, nämlich eine „technische“ Fischtreppe und eine weitere Versandung des Weihers, die schließlich zu seinem Verschwinden führen würde, wäre für Elmstein die am wenigsten attraktive. „Das kostet viel Geld und sieht nach nichts aus“, so Verdaasdonk. Schöner für den Ort wäre, wenn das Wasser in irgendeiner Weise erhalten werden könnte. Das setze aber voraus, dass die Gemeinde in das Gewässer eingreifen dürfe – in welcher Form auch immer.