Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blickpunkt: Mit über 1,70 Euro für den Liter ist Heizöl so teuer wie noch nie. Sitzt bald in der kalten Wohnung, wer damit heizt? Diese Sorge treibt die Betroffenen um – zumal kein Ende Kriegs in der Ukraine in Sicht scheint. Wir haben Mineralölhändler in der Region gefragt, wie sie die Situation einschätzen.

„Ganz unterschiedlich groß“ sei die Angst unter seinen Kunden, was ihren Heizölvorrat angeht, hat Peter Dengler, Inhaber von Dengler Mineralöle in Ellerstadt,