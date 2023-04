Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Frankenecker Papiermacher- und Heimatmuseum muss erst Ende Oktober die Räume verlassen, die bisher die Humanitas-Stiftung Gesellschaft zur Förderung anthroposophischer Zielsetzungen in der Villa Goßler kostenlos zur Verfügung gestellt hatte.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montag regte der Frankenecker Ewald Metzger, Vorstandsmitglied des Museumsvereins, an, mit einigen Objekten einen Papiermacherweg anzulegen. Ursprünglich hatte