Das Heimatmuseum Haßloch feiert am 17. Mai ein doppeltes Jubiläum und den Internationalen Museumstag – mit einer besonderen Überraschung.

Der Freundeskreis Heimatmuseum lädt zu diesem besonderen Anlass in das Heimatmuseum in der Gillergasse ein. Das stattliche, ehemals landwirtschaftliche Anwesen aus dem Jahr 1599 beherbergt eine umfangreiche Sammlung historischer Exponate in Haus, Keller oder Scheune und lässt die Besucher in das Leben in vergangenen Zeiten eintauchen.

Seit 140 Jahren gibt es laut Ankündigung die Museumsarbeit in der Gemeinde. Seit 40 Jahren gibt es dieser zufolge das Heimatmuseum „Ältestes Haus“. Und: Anlässlich des Internationalen Museumstags präsentiert der Freundeskreis das Modell der ersten Ampel in Haßloch. Diese Ampel befand sich über der Kreuzung von Kirchgasse/Bahnhofstraße und Langgasse und regelte vor vielen Jahren den Verkehr in der Dorfmitte. Für die Kinder ist an diesem Tag ein vielseitiges Mitmachprogramm geplant: Schule wie bei den Römern, Anfertigung von Wachstäfelchen, Spiele aus der Römerzeit, Kleiden wie die Römer oder Herstellen eines Amuletts aus Fimo. Der Freundeskreis lädt zu Gesprächen ein. Zum Verweilen laden Kaffee und Kuchen ein.

Gründer war Gottlieb Wenz

Gegründet wurde das Heimatmuseum 1886 von dem Lehrer und Heimatforscher Gottlieb Wenz. Im „Ältesten Haus“ ist es seit 1986 zu Hause, das Gebäude war zuvor aufwendig renoviert worden. Seither ist die Ausstellung laut Freundeskreis kontinuierlich erweitert worden. Der Verein kümmert sich nach eigenen Angaben um den Dreiseithof, organisiert Veranstaltungen und Führungen, pflegt den Garten und unterhält ein Archiv.

Termin:

Sonntag, 17. Mai, 14 bis 17 Uhr, Führungen, Kinderprogramm „Römer“, Kaffee und Kuchen. Im Obergeschoss des benachbarten Kulturvierecks öffnet zeitgleich die Ausstellung „Suiseki“.

