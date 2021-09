Das Heimatmuseum im Ältesten Haus in der Gillergasse 11 startet am Sonntag, 3. Oktober, wieder den regulären Museumsbetrieb für Besucher.

An diesem Tag hat auch letztmalig die Sonderausstellung „Sauber und rein - ein Streifzug durch die Kulturgeschichte der Hygiene im 19. und 20. Jahrhundert“ im Otto-Dill-Saal geöffnet, die bis dahin noch jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen ist. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden zur Unterstützung sind willkommen, die „Haßlocher Heimatblätter“ sind im Verkauf erhältlich.

Wegen des hohen Aufwands für das ehrenamtlich tätige Museumsteam bei der Kontrolle der 3G-Regel, der Kontaktdatenerfassung per Formular und der Abstandsregelung in den Räumen hatte das kleine, ehrenamtlich tätige Team der Museumsfreunde bisher nicht die Ausstellung und das Museum gleichzeitig öffnen können, begründet Museumsleiter Alfons Ruf die verspätete Öffnung des Museums. Das Heimatmuseum ist am 3. Oktober noch zu den Zeiten der Sonderausstellung geöffnet und danach im restlichen Oktober und November wieder jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14.30 bis 17 Uhr. Die Museumsfreunde sind unter Telefon 06324/1291 zu erreichen.