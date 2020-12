Die 126. Ausgabe der Haßlocher Heimatblätter trägt den Titel „Die Bedeutung des Schiltchens“. Autor Wolfgang Hubach hat eine genaue Recherche vorgenommen, um die Geschichte des Schiltchens ins rechte Licht zu rücken.

Mit eindrucksvollen Fotos, die Günter Ohler bearbeitet hat, ist ein informativer Beitrag zur Geschichte des Dorfs entstanden. Hubach hat dabei die Dissertation von Helmut Wenz, einem Sohn von Oberlehrer Gottlieb Wenz, der die Chronik von Haßloch verfasst hat, ausführlich studiert und einen umfangreichen Einblick in die Geschichte vermittelt.

Im Bild festgehalten ist der Gegner der Bebauung, Kurt Merkel, der sich mit einer Halsgeige, die Verbrechern um den Hals gehängt wurde und die dann auf dem Schiltchen dem Volk präsentiert wurden, ablichten lassen. Weitere Texte und zahlreiche Kunstwerke des Haßlocher Malers und Kunsterziehers Heiner Deege werden vorgestellt. Vor 100 Jahren wurde der Künstler in der Gillergasse geboren. Er hat viele Bilder, besonders auch Aquarelle von Haßlocher Gebäuden in Szene gesetzt. Mit dem Beitrag „Der NS-Wanderdienst“ und der Vorstellung von Notöfen in den Luftschutzbunkern werden zwei weitere Haßloch betreffende Kapitel über die NS-Zeit vorgestellt. Interessant ist als Abschluss das Wörtermuseum, in dem alte Begriffe des Alltags erklärt werden.

Heimatblätter als Geschenk

Weitere Mitstreiter des Hefts sind Ursula Müller, Günter und Jürgen Ohler sowie Beate Vonbach.

„Ein Weihnachten steht vor uns, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Corona-Pandemie ist gerade für die Älteren besonders schwer, weil wir immer mehr die Kontakte zu anderen Menschen und auch zu unserem Dorf verlieren. Das könnte gerade zum Fest zu noch größerer Einsamkeit führen, als das geforderte Zuhausebleiben es schon tut“, meint Wolfgang Hubach. Er verweist auf die Heimatblätter, die eine Verbundenheit zum Dorf und seinen Menschen herstellen und die ein preiswertes und sinnvolles Weihnachtsgeschenk für acht Euro sind. Alle Hefte können bei Günter Ohler, Telefon 06324/5648, bestellt werden.