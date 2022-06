Im 141. Heft der „Haßlocher Heimatblätter“ geht es um Familien aus dem Großdorf, die im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind.

„Dies ist sein größtes Vergnügen, wenn manchmal vor dem Tor 40 bis 50 Stück Vieh stehen“, heißt es in einem undatierten Brief aus Prairieville im Staat Ilinois, der um 1850 an die Verwandtschaft Leibrock nach Haßloch geschrieben worden war. Diese Anzahl an Rindern dürfte im Dorf auf ungläubiges Erstaunen gestoßen sein, denn hier fasste der größte Stall im Hof von Bürgermeister Schmitt gerade einmal zwölf Kühe.

Im soeben erschienenen zweiten Teil der Geschichte der aus Haßloch vor allem in die Gegend von Mascoutah ausgewanderten Haßlocher werden viele bisher unbekannte Dokumente vorgestellt. So haben sich Berichte von Überfahrten bei schwerer See, vom Leben und Sterben in der neuen Heimat, vom Reichtum und von finanziellen Fehleinschätzungen und vielem mehr erhalten. Sehr reich geworden sind zum Beispiel die Familien Hügly und Kern, die aber auch viele Rückschläge verkraften mussten. So ist die Enkelin Georgianna Huegely auf der Überfahrt nach Europa schwer erkrankt, in Holland gestorben und in Haßloch im Familiengrab Kern beigesetzt worden – samt ihrem Goldschmuck, was die Einheimischen nicht verstehen konnten.

Großen Raum nehmen die Stammbäume ein, die für viele der bekannt gewordenen Namen erstellt wurden wie zum Beispiel Bersche, Füßer, Rahn oder Stuhlfauth. Bewegend ist auch, wie viele Auswanderer an Cholera verstorben sind.

Das Heft Nummer 141 kann wie alle vorangegangenen Ausgaben telefonisch bei Alfons Ruf unter 06324 1291 und bei Günter Ohler unter 06324 5648 bestellt werden.