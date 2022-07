Die Hausmeister werden die Wartung der 116 mobilen Lüftungsgeräte in den Kitas und Schulen der VG Freinsheim übernehmen. Das soll Geld sparen.

Nach Angaben von Jasmina Dahl, zuständige Mitarbeiterin der Verbandsgemeindeverwaltung, müssen zwei Mal pro Jahr die Vorfilter und alle zwei Jahre die Hepafilter ausgetauscht werden. Die Wartung durch eine Fachfirma würde für zwei Jahre etwa 200.000 Euro kosten. Die Wartung könnten auch die Hausmeister übernehmen, wenn diese vorher entsprechend geschult werden, so Dahl. Thomas Bayer, Leiter des Fachbereichs Bauen und Liegenschaften, verwies darauf, dass ohnehin ein vierter Hausmeister eingestellt wird, da die anfallenden Arbeiten von drei Hausmeistern nicht mehr zu bewältigen seien. Durch den vierten Hausmeister sei dann genug Zeit vorhanden, um die Wartung der Luftfilteranlagen zu übernehmen. Nach Angaben von Dahl würden in diesem Jahr knapp 15.000 Euro für den Kauf von neuen Vorfiltern anfallen. Wie hoch im kommenden Jahr die Kosten sein werden, könne man noch nicht sagen.

Durch Eigeninitiative Geld sparen

Das sei ein gutes Beispiel, wie durch Eigeninitiative Kosten eingespart werden können, lobte Egon Zimmermann (Grüne). Arno Krauß (FWG) erinnerte daran, dass er stets mahne, bei Investitionen auch an die Folgekosten zu denken. Wenn sich die Mehrheit des Verbandsgemeinderats nicht „nach dem Wind gerichtet“ hätte und bei der ursprünglichen Absicht, UVC-Geräte zu kaufen, geblieben wäre, würden diese Kosten nicht anfallen, sagte Edwin Schrank (FDP).

Nach Angaben von Bayer gibt es mit Ausnahme von Bobenheim am Berg inzwischen in allen Kitas und Schulen mobile Lüftungsanlagen. In Bobenheim sollen die Arbeiten in Verbindung mit einem Umbau der Küche und der Installation einer Photovoltaikanlage in den Sommerferien erledigt werden.