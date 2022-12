Die Verbandsgemeinde Deidesheim muss den Gürtel im kommenden Jahr enger schnallen. Im Haushaltsplan 2023 steht unterm Strich ein Minus von knapp 70.000 Euro.

Die Verbandsgemeinde (VG) Deidesheim mit ihren knapp 12.000 Einwohnern gehört bei der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs Anfang des kommenden Jahres zu den Verlierern, sie wird deutlich weniger Zuwendungen erhalten als bisher.

Man rechnet im kommenden Jahr mit Einnahmen von etwas mehr als 5,5 Millionen Euro, wenn der Satz für die Verbandsgemeindeumlage, die die Ortsgemeinden an die VG zahlen, bei 38 Prozent bleibt. Im Ergebnishaushalt erwartet die Verwaltung einen Jahresfehlbedarf von knapp 70.000 Euro. Um dieses Haushaltsdefizit ausgleichen zu können, muss die Verwaltung ihre freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen.

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht hat die VG-Verwaltung folgende Änderungen geplant: Einerseits soll die VG-Umlage neu berechnet werden, was in Konsequenz die Ortsgemeinden weiter finanziell belasten könnte. Außerdem sollen die Kosten für die Betreuung der Grundschulen ab dem neuen Schuljahr neu kalkuliert und der Ansatz für das VG-Jubiläum, bisher 20.000 Euro, auf 10.000 Euro gekürzt werden. Auch soll es Änderungen im Stellenplan geben. Mit den verschiedenen Maßnahmen kann der Kreditbedarf laut Verwaltung auf 721.000 Euro gesenkt werden.

Photovoltaik fürs Rathaus

Und Geld für Investitionen braucht die Verbandsgemeinde: Fürs Rathaus, wo unter anderem eine Photovoltaikanlage installiert und für das ein Energiekonzept erstellt werden soll, sind 265.000 Euro veranschlagt. Für verschiedene Anschaffungen für die Feuerwehren sind rund 347.000 Euro eingeplant, für den Katastrophenschutz rund 115.000 Euro. Für den Eckkopfturm sind Investitionen in Höhe von 55.000 Euro geplant.

Die Projekte Breitbandausbau (805.000 Euro) und barrierefreie Radwege (rund 158.000 Euro) sind über Zuschüsse kostendeckend im Haushalt eingestellt. Und der Umbau der Grundschule in Niederkirchen geht weiter, dafür stehen im kommenden Jahr gut 309.000 Euro im Plan.

Der VG-Rat stimmte dem Haushaltsplan am Donnerstag bei sechs Enthaltungen zu.