Der Haushalt der Gemeinde Elmstein entwickelt sich trotz der Corona-Pandemie besser als erwartet.

Das geht aus einem Nachtragshaushaltsplan hervor, den Peter Baumann, Leiter des Sachgebiets Finanzen der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, im Haupt-, Finanz- und Rechtbauholzausschuss vorstellte. Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat, dem Nachtragshaushalt zuzustimmen.

Ein Defizit von etwa 590.000 Euro war im Haushalt der Gemeinde eingeplant, im Nachtragshaushalt hat es sich auf etwa 450.000 Euro reduziert. Gewerbesteuer werde die Gemeinde wahrscheinlich sogar etwas mehr einnehmen als erwartet, so Baumann. Allerdings sind die Gewerbesteuereinnahmen mit 310.000 Euro in Elmstein recht niedrig. Bei der Einkommenssteuer gehe man von einem leichten Rückgang auf etwa 876.000 Euro aus, so Baumann.