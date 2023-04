Der Gemeinderat Gerolsheim hat den Doppelhaushalt 2023/2024 diskutiert und verabschiedet. Nach einem zu erwartenden Jahresfehlbetrag von 53.500 Euro plant die Gemeinde im kommenden Jahr wieder mit einem Überschuss von 10.700 Euro.

Mit knapp 60 Prozent, was rund 1,9 Millionen Euro entspricht, sind die Steuereinnahmen der größte Ertragsposten im Gerolsheimer Haushalt 2023. Insgesamt wird mit Einnahmen von 3,3 Millionen Euro gerechnet. Die Steuerquote liegt damit zehn Prozentpunkte unter dem Mittelwert der Kommunen. Auffällig sind die Abweichungen bei der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer zum Mittelwert. Während mit 700 Euro Einkommenssteuer pro Kopf Gerolsheim um 50 Euro nach oben abweicht, sieht es bei der Gewerbesteuer umgekehrt aus. Diese wird 2023 voraussichtlich nur 104 Euro pro Kopf betragen während der Mittelwert bei knapp 160 Euro liegt.

1,6 Millionen Euro, knapp 50 Prozent der Aufwendungen, sind Umlagen an übergeordnete Verwaltungsstellen und so mit Abstand der größte Kostenfaktor, gefolgt von fast 900.000 Euro, die für das Personal aufgebracht werden müssen. Während alle anderen Ausgaben in den nächsten Jahren nur moderat steigen beziehungsweise rückläufig sind, wird die Transferabgabe, darunter versteht man staatliche Beihilfen an Bürger, bis 2026 steigen – auf voraussichtlich bis zu 1,75 Millionen Euro.

24.000 Euro für neuen Spielplatzturm

85.000 Euro sind für den Erhalt und Ausbau von Feldwegen vorgesehen, wobei rund 63.000 Euro durch Fördermittel abgedeckt werden.

Außerdem plant Gerolsheim die Anschaffung eines Gemeindefahrzeugs für etwa 30.000 Euro. Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG) erklärt auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass es sich dabei um ein Ersatzfahrzeug handelt, sollte einer der beiden gemeindeeigenen kleinen Traktoren ausfallen. In diesem Fall wolle die Gemeinde keinen Traktor mehr anschaffen, sondern eher einen Pkw für die Gemeindebediensteten. Wenn der Traktor hält, werde diese Investition nicht stattfinden. Für den Neubau des Spielplatzturms am Fliederweg sind 24.000 Euro eingeplant, wobei die Gemeinde selbst nur rund 4000 Euro aufbringen muss.

Positiv wird sich die Verschuldung der aktuell 1838 Einwohner zählenden Gemeinde vermutlich entwickeln, die sich dieses Jahr noch auf fast 67.000 Euro beläuft und im nächsten Jahr mit 25.500 Euro veranschlagt wird. Mit gut 2000 Euro Defizit wird der Finanzhaushalt 2023 nahezu ausgeglichen sein.