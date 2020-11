Wegen Corona gibt es in diesem Jahr keinen Belzenickelmarkt. Um den Kindern trotzdem eine Freude zu machen, kam der Belzenickel stattdessen zu ihnen nach Hause. Auch für Senioren gab es eine besondere Überraschung.

Der Besuch des Belzenickels, wie der Nikolaus in der Pfälzer Mundart auch genannt wird, auf dem Bobenheimer Belzenickelmarkt ist normalerweise ein Höhepunkt am ersten Adventssonntag. Da es in diesem Jahr coronabedingt keinen Markt gibt, überlegte sich der Bürgerverein Bobenheim am Berg, der den Markt organisiert, etwas anderes: Am Sonntag zog der Belzenickel mit seinem Gefolge samt Christkind von Haus zu Haus, um kleine Geschenke zu verteilen.

Obst, Süßigkeiten und ein Gedicht

Knapp 100 Tüten mit Äpfeln, Nüssen, Mandarinen, Lebkuchen und einem Schokonikolaus teilte der Belzenickel aus – coronagerecht ohne direkten Kontakt. Dazu gab es das Gedicht „Von drauß’ vom Walde komm ich her“.

Dabei bedachte er nicht nur Kinder, deren Eltern den Besuch im Vorfeld mit dem Bürgerverein vereinbart hatten, sondern auch Senioren, die in der Vorweihnachtszeit alleine sind, mit einem Besuch. „Die Kinder haben zum Teil schon hinter den Fenstern gewartet“, sagt Maria Schwarze-Kaufmann, die Vorsitzende des Bürgervereins, „und die Älteren waren total überrascht“. Im Vorfeld hatte sich der Verein beim Seniorenkreis, der Kirche und Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) umgehört, wem der Belzenickel einen Besuch abstatten könnte. Die Überraschung kam gut an: „Die Leute waren hin und weg“, sagt Schwarze-Kaufmann.