Bei der beabsichtigten Umplanung der Außenanlage am Rathaus hat der Gemeinderat einem Bauantrag für den ersten Bauabschnitt mehrheitlich zugestimmt.

Die Ortsgemeinde hat das Anwesen Thum neben dem Rathaus 2017 erworben. Ziel ist es, einen Ort für Veranstaltungen und Feste zu schaffen und den örtlichen Vereinen Räume als Treffpunkt zur Verfügung zu stellen. Im Vergleich zu den ersten Überlegungen sind die Pläne allerdings deutlich reduziert worden. Im ersten Bauabschnitt geht es nun darum, zwei kleine Gebäude, das ehemalige Waschhaus und einen früheren Taubenschlag, abzureißen und die Hoffläche zu planieren. Die Gesamtkosten werden mit 900.000 Euro angegeben. Das Innenministerium hat eine Förderung in Höhe von 65 Prozent zugesagt.

Das geschmiedete Jugendstil-Hoftor und die Mauer bleiben erhalten. Auch nach der Umgestaltung soll es zwölf Parkplätze geben, die allerdings anders angeordnet sein werden.

Gegen den Antrag stimmte die SPD. Walter Braun sprach von einem „Schildbürgerstreich“, da die Hoffläche hergerichtet werde, bevor die dahinter liegende Scheune nutzbar gemacht wurde – was geplant ist. Wenn diese Arbeiten dann in Angriff genommen werden, würde die frisch gepflasterte Hoffläche wieder zerstört, so Braun. Darüber hinaus verdeutlichte er, dass er sich als neues Ratsmitglied mehr Informationen über die zurückliegende Entwicklung des Projektes wünscht.