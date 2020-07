Tücken der Technik, das kann wirklich jedem passieren. Da meint man mal wieder ganz arglos, alles läuft schon – und dann geht irgendwas unerwartet kaputt. Und wenn es die Haustürklingel ist, so wie hier, irgendwo an einer Tür im Landkreis Bad Dürkheim, bleibt einem nicht viel übrig, bis der Handwerker Zeit hat: Man muss so lange mit den vorhandenen Mitteln auskommen. Und notfalls die Stimme erheben. Quasi mal sein eigener „Klingelton“ sein.

Wie kann sich bemerkbar machen?

Im Lauf der Jahre hat man als Handwerker oder Paketfahrer oder Pizzabote bestimmt schon etliche solcher Klingel-Defekte erlebt. Aber wie kann man sich, außer kurz per Handy anzurufen oder laut zu werden, noch bemerkbar machen? Manche Hausbesitzer bringen eine Funkklingel an. Aber so etwas Zusätzliches möchte man auch nicht unbedingt kaufen und ankleben. Oder es ist ein Schild zu lesen wie: „Bin im Garten.“ Dauerferien dort können sich aber leider auch die wenigsten gönnen, und es hat auch nicht jeder ein paar Quadratmeter Grün hinterm Haus. Im Internet gibt es eine zum Glück nicht ganz ernst gemeinte Bastelvariante mit einer Mausefalle. Daneben steht: Wenn man hier „klingle“, werde man schon gut gehört werden. Autsch. Irgendwie auch keine Option, sich so brutal im Ton zu „vergreifen“.

Ein häufig gefundenes Türschild ist auch: „Bitte laut Ding-Dong rufen!“ Na wenigstens das wird hier nicht verlangt, immerhin darf man noch frei gewählte Klassiker wie „Hallo, ist jemand zuhause?“ oder „Die Post ist da!“ zum Besten geben. Hauptsache, ordentlich Gehör verschafft.