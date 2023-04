Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er liegt in Weinbergen, auf Wegen, in Grünflächen und sorgt damit auch in Forst für erregte Gemüter. Ein Appell soll das Hundekot-Problem lösen helfen.

„Das Ganze ist nicht nur eine rücksichtslose Zumutung für die Winzer und deren Mitarbeiter, sondern auch für viele Spaziergänger und Wanderer in unserer Flur und Urlaubsregion.“