Stets engagiert und tatkräftig – so kennt man Hans Keller in Frankeneck : Der rüstige Senior hatte viele Ehrenämtern, sowohl in der Kommunalpolitik als auch in Vereinen. Am 30. Mai feiert er seinen 90. Geburtstag.

Der Jubilar war beruflich als Drehermeister und Lehrlingsausbilder bei der Firma Halberg in Ludwigshafen und gehörte 20 Jahre lang dem Prüfungsausschuss der IHK Ludwigshafen an.

1973 kam Keller, der aus Filipowa im heutigen Serbien stammt, in den Ortsgemeinderat von Frankeneck. Viele Jahre gehörte er diesem an und übernahm auch die Position des CDU-Fraktionssprechers. Den CDU-Ortsverband leitete er ebenfalls über viele Jahre. Doch die Kommunalpolitik war nicht das Einzige für Keller. Er war auch 13 Jahre lang Vorsitzender des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins. Und der Jubilar freut sich noch immer am eigenen Garten hinterm Haus, in dem er viele Obst- und Gemüsesorten selbst anpflanzt.

Nach wie vor selbstständig

Nach wie vor bewältigt Keller seinen Alltag selbstständig. Seine Frau Luise ist 2011, kurz vor dem 50. Hochzeitstag, verstorben. Dankbar ist Keller für die Unterstützung seiner Tochter Sonja und seines Schwiegersohnes Jürgen und für die gute Verbindung zur größeren Familie und den Nachbarn. Oft wird der Witwer mit Kuchen verwöhnt, bekommt Hilfe beim Schnee schippen, Hecke schneiden oder beim Bepflanzen seiner Blumenkästen.

Traurig stimmt den bis heute musikalisch und sportlich interessierten Senior – er spielte Posaune und war Torwart bei der TSG Neidenfels –, dass viele Vereine in Frankeneck aufgelöst werden mussten.