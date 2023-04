Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Haßlocher Künstlerin Gabriele Köbler soll einen Entwurf für das Handballerdenkmal am Jahnplatz vorlegen. Der Sockel der lebensgroßen Figur soll der – längst abgerissenen – Jahnhalle nachempfunden sein.

Dem Bauausschuss hatte in seiner jüngsten Sitzung die Idee von Gabriele Köbler für eine Bronzeskulptur am besten gefallen. Wie am Mittwoch berichtet, soll die Bildhauerin