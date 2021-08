Das staunte die Feuerwehr nicht schlecht. Ein aufmerksamer Passant hatte am Samstagabend der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen in einer Wohnanlage in der Haßlocher Industriestraße einen Greifvogel gemeldet. Die Feuerwehr rückte um 23.30 Uhr mit einem Fahrzeug und entsprechender Ausrüstung sowie drei Kräften aus. Das Tier ließ sich ohne Gegenwehr in eine Tierbox setzen und abtransportieren. Wehrleute suchten in der Funkeinsatzzentrale im Gerätehaus derweil eine adäquate Unterkunft für den Vogel. Nach mehreren Telefonaten erreichten sie einen Falkner in Haßloch, der zusagte, das Tier aufzunehmen. Dann die Überraschung: Als der Falkner den Vogel abholte, stellte sich heraus, dass es sich um eines seiner Tiere handelte, welches vor wenigen Tagen entflogen war. Nach einem kleinen Exkurs für die noch anwesenden und interessierten Feuerwehrleute kehrte der Habicht in sein Zuhause zurück.