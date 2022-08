Mit Gabriele Köbler ist erstmal eine Haßlocher Künstlerin beim Symposium „Kunst und Bier“ vertreten, das es seit 20 Jahren im Haßlocher Partner-Landkreis Starnberg gibt. Sie wurde unter 38 Bewerbern ausgewählt und bestreitet das Symposium mit Markéta Váradiová aus Tschechien und Tim Weigelt aus Jena das Symposium bestreiten. Das teilt die Gemeinde Haßloch mit. Bis zum 24. August werden alle drei ihre Entwürfe auf der Skulpturenwiese unterhalb des Bräustüberls in Andechs ausarbeiten.

Gabriele Köbler hat die Jury mit dem Entwurf einer Bierkönigin in Form einer Feinbetonplastik überzeugt. Sie wird eine porträthafte Büste gestalten. Die Bierkönigin trägt dabei ein traditionelles Dirndloberteil. Die Haare sind hochgesteckt und ihr Diadem besteht aus Hopfenblüten und -blättern sowie Gerstenkorn. Die Figur wird farbig gestaltet und auf einem Sockel platziert.

Gabriele Köbler ist im Januar über das Magazin des Bundes Bildender Künstler (BBK) auf die Ausschreibung des Klosters Andechs aufmerksam geworden und hat sich daraufhin beworben. Im Februar kam die Zusage, am Mittwoch fiel nun der Startschuss für das einwöchige Symposium, an dessen Eröffnung auch Bürgermeister Tobias Meyer teilnahm. Die Skulptur der Bierkönigin verbleibt nach Abschluss von „Kunst und Bier“ zwei Jahre in Andechs und steht dort für Ausstellungen im Kloster und Gemeindegebiet zur Verfügung. „Anschließend findet sie vielleicht einen schönen und prominenten Platz in Haßloch“, so Meyer.