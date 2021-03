Eine Haßlocher Parkscheibe gibt es jetzt bei der Tourist Info. 1000 Exemplare mit einer aufs Großdorf zugeschnittenen Rückseite sind dort zum Preis von einem Euro zu bekommen.

Egal ob auf dem Jahnplatz, auf dem Rathausplatz oder in den zahlreichen Parkbuchten – in vielen Bereichen von Haßloch ist eine Parkscheibe unerlässlich. Daher gehört sie zur Grundausstattung eines jeden Autofahrers. In Zusammenarbeit mit dem Bereich Ortsmarketing hat die Tourist-Information jetzt eine Haßlocher Parkscheibe entworfen.

Die Rückseite der Parkscheibe zeigt einen Plan des Ortskerns mit seinen Parkmöglichkeiten und den ortsbildprägenden Gebäuden. Grafische Unterstützung erhielt die Tourist Info von Lucas Berrsche, der jüngst sein Architekturstudium abgeschlossen und der Verwaltung seinen Plan des Dorfzentrums überlassen hat.

Rund 1000 Haßlocher Parkscheiben sind vorerst entstanden und ab sofort in der Tourist-Information erhältlich. „Sie sind optisch sicherlich nicht ganz alltägliche Begleiter fürs Auto mit Bezug zum Großdorf“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer, der die Haßloch-Parkscheibe bereits hinter der Windschutzscheibe liegen hat. Die Parkscheibe kostet einen Euro und kann in der Tourist-Information am Rathausplatz erworben werden. Die Tourist-Info ist telefonisch unter Telefon 06324/935-225 oder per E-Mail an touristinfo@hassloch.de erreichbar.