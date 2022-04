Das Heft 140 der „Haßlocher Heimatblätter“ lässt den Leser in die Zeit ab 1900 im Großdorf eintauchen. In zahlreichen Fotos auf Postkarten aus dieser Epoche kann der Leser die Entwicklung Haßlochs ablesen und ist erstaunt, welche Gebäude damals das Bild von Haßloch prägten.

Noch heute bestehen manche eindrucksvollen Bauten aus dieser Zeit: das alte Forstamt, das Schwesternhaus, das protestantische Pfarrhaus in der Langgasse, um nur einige zu nennen. Die Postkarten zeigen auch spätere Erweiterungen wie zum Beispiel beim Rettungshaus. Zu den eindrucksvollen Gebäuden, die heute noch vorhanden sind, zählt auch das traditionsreiche Gasthaus „Zum Schwanen“ an der Ecke Langgasse/Rösselgasse. Das stattliche Fachwerkhaus, das 1770 von Philipp Heene erbaut wurde, hat in seiner Geschichte oft den Besitzer gewechselt. Zu dem Anwesen gehörten einst eine Bäckerei und auch eine Deckstation des Gestüts Zweibrücken.

Für Pferdesport engagiert

In der Zeit, als die abgebildete Postkarte herauskam, war Jakob Weiglein Eigentümer. Er engagierte sich stark für den Pferdesport und war Ehrenmitglied beim Pfälzischen Rennverein. Auf die Initiative des seeerfahrenen Gastwirts, der viele Jahre lang Vorsitzender des Gastwirtvereins Haßloch war, wurde auch die Marinekameradschaft Haßloch gegründet. Und er rief damals den Sommertagszug ins Leben.

Auch Geldscheine aus der Zeit, in der die Inflation mit dem Notgeld die Wirtschaft prägte, geben in der neuen Ausgabe der „Haßlocher Heimatblätter“ Einblick in die damaligen wirtschaftlichen Verhältnisse. Mit viel Liebe und großer Kenntnis haben der Initiator der Heimatblätter, Wolfgang Hubach, sowie seine Mitstreiter Jürgen Heß, Ursula Müller, Günter Ohler und Beate Vonbach, die Geschichten recherchiert.