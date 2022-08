Die Ponyfarm „Die Pfalz“ hat das Landesfohlen-Championat des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar gewonnen.

Am Festwochenende in Zweibrücken nahm die Ponyfarm mit einem am 1. Mai geborenen Fohlen der Dartmoorpony Staatsprämienstute „Pfalz-Dart-Bahati“ teil. Es musste sich gegen eine große Anzahl von Shetlandponyfohlen, behaupten. Alle Fohlen wurden nach Rassetyp, eigenem Ausdruck und in den drei Gangarten bewertet, wobei das von der Ponyfarm vorgestellte Dartmoorponyfohlen seine Konkurrenten um etliche Punkte hinter sich ließ.

Die Haßlocher Ponyfarm hat das Fohlen-Championat bereits etliche Male gewonnen. Bei der Frage nach den Gründen der Erfolgsserie gab der 91-jährige Senior-Chef Ulrich Tettenborn sich zugeknöpft: Er habe seine besondere Methode bei der Zucht, und die sei ein strenges Geheimnis.

Das Fohlen wurde in Zweibrücken von Tettenborns ältester Enkelin Michelle Tettenborn vorgestellt. Die Stute „Bahati“, der Name kommt aus der ost-afrikanischen Kisuaheli-Sprache und bedeutet „das Glück“, wurde von Jasmin Windt vom Reiterverein Ponyfarm vorgestellt.