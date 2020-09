Der „Haßlocher Dialog“ ist eine vom Bereich Ortsmarketing initiierte Veranstaltungsreihe. Zum Auftakt kommt am 21. September der ehemalige Erzbischof von Freiburg sowie ehemalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch.

Der „Haßlocher Dialog“ soll ein Gespräch mit wechselnden Gästen zu Themen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Glaube bieten. Robert Zollitsch wurde 1938 in Philippsdorf (Filipovo) im ehemaligen Jugoslawien geboren und ist 1946 als Achtjähriger mit Teilen seiner Familie nach Flucht und Vertreibung im Landkreis Tauberbischofsheim in Süddeutschland gelandet. Er absolvierte in den 1960er-Jahren ein Studium der Theologie in Freiburg und München und promovierte 1974 zum Doktor der Theologie. Bundesweite Bekanntheit erlangte Zollitsch als Erzbischof von Freiburg (2003-2013) sowie vor allem aufgrund seines Amts als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (2008-2014). Durch den Abend führt Haßlochs erster Beigeordneter Tobias Meyer.

Info

„Haßlocher Dialog“, Montag, 21. September, 19 Uhr, Saal Löwer, Langgasse 66. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung, E-Mail ortsmarketing@hassloch.de, Telefon 06324/935-338, ist erforderlich.