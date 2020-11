Statt im „Lockdown light“ buchstäblich ihr eigenes Süppchen zu kochen, finden Gastronomen und Kunden in der Facebook-Gruppe „Haßloch to go“ zusammen. So wird übersichtlich, wer einen Liefer- oder Abholservice anbietet und was es gerade wo gibt. Hinter der unkomplizierten Idee steckt sogar noch mehr.

Eigentlich ist es eine ganz einfache Idee. Aber woran im ersten Corona-Lockdown im Frühjahr trotzdem noch niemand dachte, hat Sonja Stotz am Montag einfach gemacht. Obwohl die Haßlocherin selbst gar kein Restaurant hat: „Mein Mann und ich haben aber viele Freunde in der Gastronomie und wollen ihnen helfen, weil sie es mit der zweiten Schließung gerade schon schwer genug haben“, sagt die 39-Jährige. Auch ihr Bruder betreibe zwar ein Bistro, das allerdings in Ludwigshafen-Edigheim. „Für die Übersichtlichkeit ist es aber besser, dass die Facebook-Gruppe wirklich vor Ort stattfindet und man nicht lange schauen muss, ob man beim Liefern oder Abholen noch im Einzugsgebiet ist.“

In der Nacht zum Montag hat Sonja Stotz darum kurzerhand die Facebook-Gruppe „Haßloch to go“ gegründet. „Das ging ganz leicht, ich musste nur auswählen, dass einzelne Nutzer, aber auch die Seiten der Gastronomen dort hinzugefügt werden dürfen“, erzählt die gelernte Friseurin. Nicht jeder Wirt hat überhaupt so eine Seite oder die Kapazität, in der Krise immer neue Flyer zu drucken und im Ort zu verteilen. Stotz ist von der Akzeptanz beeindruckt: „Viele informieren sofort ihre Lieblingslokale oder teilen deren Facebook-Seiten.“

Bereits weit über 300 Leute

Innerhalb der ersten 48 Stunden haben sich bereits weit über 300 Leute angemeldet, und bei den Betrieben spricht sich die Gruppe herum. „Es ist wie ein Lauffeuer. Mit so viel Reaktion in so kurzer Zeit habe ich gar nicht gerechnet“, freut sich Stotz, die wie jeder Gruppen-Admin nun darauf achtet, dass die eingetragenen Angebote für Haßloch gelten und sich keine unerwünschte Inhalte wie unseriöse Jobangebote oder sonstige unangemessene Einträge einschleichen. Das kennt sie schon von ihrer ersten Gruppe, dem „Haßlocher Krempelmarkt“ zum Tauschen, Verschenken und Verkaufen gebrauchter Sachen.

Die vierfache Mutter Sonja Stotz weiß außerdem selbst, wie schwer Umsatzeinbußen in der Pandemie aufzufangen sind: Ehemann Jörg Stotz, eigentlich Friseurmeister und freiwilliger Feuerwehrmann, hat beide Einsatzbereiche sozusagen getauscht und arbeitet jetzt hauptberuflich bei der Feuerwehr, während er im Nebenerwerb einen mobilen Friseurdienst hat. Darum ist Familie Stotz auch über „Hairfighter 25“ auf Facebook zu finden: „Im Frühjahr hat mein Mann sogar als Taxifahrer gearbeitet, und unser jüngstes Kind ist noch in der Kita-Eingewöhnung mit mir.“

Deshalb freut sie sich, dass ihre neue Gastro-Gruppe noch eine andere Möglichkeit bietet: „Es fragen bereits Leute an, ob sie als Fahrer für den Lieferservice gebraucht werden“, erzählt Stotz. „So etwas lasse ich natürlich auch in der Gruppe stehen, weil es der gemeinsamen Sache hilft.“

Auch Gemeinde hat eine Liste auf der Homepage

Auch die Gemeinde Haßloch will ihren Gastronomen helfen, die im November Essen liefern oder zur Abholung anbieten: Die Tourist-Information hat auf der Gemeindehomepage www.hassloch.de darum eine entsprechende Liste zusammengestellt, auf der bereits 14 Gaststätten sowie zehn Abhol- oder Lieferdienste mit ihren Kontaktdaten, eventuell abweichenden Öffnungszeiten und ihren jeweiligen Internetauftritten stehen. Per E-Mail an touristinfo@hassloch.de oder telefonisch unter 06324/935-225 dürfen sich auch weiterhin Gastronomen melden, die ebenfalls noch auf die Liste möchten.