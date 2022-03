Eine Friedenskundgebung unter dem Motto „Haßloch hilft“ findet am Samstag, 26. März, auf dem Haßlocher Rathausplatz statt. Die schrecklichen Bilder der flüchtenden Menschen und die fürchterliche humanitäre Notlage als Folge des Angriffskriegs auf die Ukraine hätten die Gemeinderatsfraktionen von SPD, FWG, FDP, HLL, CDU und Grünen motiviert, eine Kundgebung mit gezielten Hilfsaktionen und Spendensammlungen zu organisieren, teilen die Parteien mit. Alle seien sich einig gewesen, dass diese Veranstaltung parteiübergreifend und politisch neutral stattfinden soll. Am 26. März sind ab 11.30 Uhr auf dem Rathausplatz Infostände von Hilfsorganisationen und anderen zur Mithilfe bereiten Institutionen geplant. Daneben sind kurze Ansprachen zur aktuellen Lage der Flüchtlinge in Haßloch und ein kleines Musikprogramm vorgesehen. Auch für Essen und Trinken soll gesorgt werden. Interessierte, die mit guten Ideen zum Erfolg dieser Veranstaltung beitragen möchten, sind eingeladen, sich unter der Telefonnummer 0170/7394543 beim Organisationsteam zu melden.